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تقارير ومتابعات

شباب قبائل مصراتة في برقة يرفعون صور عمر المختار: حي على الجهاد

السبت 11/يناير/2020 - 06:40 م
شباب قبائل مصراتة
شباب قبائل مصراتة
سمر عبدالله
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تجمع شباب قبائل مصراتة في برقة رافعين صور المجاهد الراحل عمر المختار، معلنين تنديدهم بالعدوان التركي على الأراضي الليبية، والذي يرغب في نهب ثرواتهم وتحويل ليبيا إلى ساحة للقتال بين ميليشياتهم الإرهابية.

"حي على الجهاد" كان الشعار الذي رفعه شباب قبائل مصراتة في برقة، في مشهد وطني مشرف، عقب أيام قليلة من اجتماع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي بالقبائل لتوحيد الرؤى الليبية الخاصة بالموقف التركي وما يحدث على الأراضي الليبية من عدوان غاشم هدفه تحويل ليبيا إلى ساحة قتال.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بعد موافقة البرلمان التركي في جلسة طارئة.

وزعم البرلمان أن الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية، انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

وينشر نظام أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي، ونقل في الفترة الأخيرة عددا من الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

وكان عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، أعلن أن المجلس صوّت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم يكن.

كما صوت المجلس بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى.

وقرر المجلس، بالإجماع أيضا، إلغاء الاتفاق السياسي غير الدستوري، مطالبا المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.

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