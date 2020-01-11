قبائل سبها الليبية تعلن النفير لمواجهة العدوان التركي (فيديو)

أعلنت قبائل سبها الليبية، رفضها العدوان التركي على الأراضي الليبية، وناشدت القوى الوطنية والضمائر الحية والشرفاء الغيورون على الوطن في كافة ربوعه الوقوف والتراص جنب إلى جنب ضد الاحتلال الغاشم.



وأضافت القبيلة في بيان مصور: "نناشد كافة والقوى الوطنية الوقوف ضد مشروع المحتل البغيض على كافة الأصعدة والمستويات بدءً من توحيد الرأي والكلمة ونبذ الخلافات، وحمل السلاح ومجاهدة المحتل الطامع وتلقينه درسًا، وجعل تراب الوطن مقبرة لكل غازي، لنفتح صفحة جديدة ناصعة في تاريخ شعبنا الأبي".



وكان البرلمان التركي، قد وافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.



وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».



وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.



وكان البرلمان التركي، قد وافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.



وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».



فيما أعلن عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، يوم السبت 4 يناير، أن المجلس صوّت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم يكن.



كما صوت المجلس بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى.



وقرر المجلس، بالإجماع أيضا، إلغاء الاتفاق السياسي غير الدستوري، مطالبا المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.



وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن تحرير مدينة سرت الاستراتيجية شمالي البلاد من التشكيلات المسلحة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، إنَّ عملية تحرير المدينة استغرقت 3 ساعات وجرت من 4 محاور برية، إضافة إلى محور بحري، كما أن سلاح الجو كان مستعدًا لتقديم الدعم.



وأشار إلى أنَّ عملية تحرير سرت اعتمدت على عنصري السرية والمفاجأة، موضحًا أنَّ المدينة أصبحت بؤرة للإرهابيين للهجوم على الموانئ النفطية لذا كان لا بد من تحريرها.