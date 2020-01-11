«سلطان الحياد والنهضة».. وفاة قابوس بن سعيد (تغطية خاصة)

"عمان اليوم غيرها بالأمس فقد تبدل وجهها الشاحب ونفضت عنها غبار العزلة والجمود وانطلقت تفتح أبوابها ونوافذها للنور الجديد".. هكذا وصف سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، حال السلطنة بعد نصف قرن من حكمه.



قابوس الذي استطاع تحويل السلطنة من دويلة صغيرة ممزقة بين ويلات الصراعات الإقليمية إلى بلد يسير على درب الرخاء والتنمية والازدهار الاقتصادي بثبات، بعد أن سيطر على ثورات أهلها وأدخل الحداثة إلى أرجائها .



لم يقتصر دور قابوس على الشأن الداخلى، بل كان صاحب رؤية واسعة فى علاقاته الخارجية التى رسمت دور السلطنة فى القضايا الإقليمية الساخنة التي تحيط بها، ولطالما لعب الرجل دورا متزنا وبدأ كوسيط موثوق به في حل الصراعات والخلافات الدائرة حوله، وكان من بينها ما قام به في الأزمة الخليجية بين قطر ودول الخليج، وكذلك الأزمة النووية بين إيران وأمريكا.



وكانت مسيرته حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء.. وقف لها العالم أجمع إجلالا واحتراما، بحسب وصف وكالة الأنباء العمانية الرسمية في نعيها للسلطان قابوس الذي رحل هادئا كما عاش.