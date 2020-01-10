«أصدقاء مرضى الكلى» تحتفل بمواليد يناير في مطروح (صور)

احتفلت جمعية أصدقاء مرضى الكلى بمواليد شهر يناير، بحضور الدكتور عبدالحميد روتان، القائم بأعمال وكيل صحة مطروح، والدكتور حسن سالم مدير مستشفى مطروح العام، الدكتور ياسر همام اخصائي الصدر، أمير حنفي مؤسس الجمعية، بمستشفى مطروح العام.



وأوضح أمير حنفي مؤسس جمعية أصدقاء مرضى الكلى في تصريحات لـ«الدستور» أنه تم الاحتفال اليوم بـ11 مريض كلى و2 من تمريض قسم الكلى.



وأضاف أمير أنه تم توزيع دفايات كهربائية على 11 مريضا و2 من تمريض الكلى، وأنه سيتم الاحتفال بمواليد شهر فبراير يوم 10 من الشهر المقبل.