الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية
الجمعة 10/يناير/2020 - 08:02 م
عدسة: سامر عبدالله
تصوير: سامر عبد الله
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ حوالي 5 ساعات
3 احتمالات فى اجتماع واشنطن لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة
منذ حوالي 9 ساعات
الجيش الليبى يمنع إبحار السفن إلى ميناءى مصراتة والخمس
منذ حوالي 4 ساعات
سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى
منذ حوالي 13 ساعة
الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة
الصور
بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية
فهد عبدالباسط.. أشطر ميكانيكي في الأقصر بذراع واحد (فيديو)
تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)
سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)
سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)
الأكثر قراءة
متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي
منذ يوم
أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم
منذ حوالي 12 ساعة
سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى
منذ حوالي 4 ساعات
يبدأ بعد قليل.. تفاصيل أول خسوف للقمر في 2020
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
أيام زمان
الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»
منذ حوالي 4 ساعات
سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى
منذ حوالي 4 ساعات
أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني
منذ حوالي 22 ساعة
أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى
منذ يوم
المزيد
نجم الساعة
رامي يوسف نجم «جولدن جلوب 2020» (انفوجراف)
منذ ساعتين و 34 دقيقة
الصحة
7 فوائد علاجية لزيت الحبة السوداء
منذ أقل من ساعتين
أفضل مشروب لخفض ضغط الدم
منذ ساعتين و 29 دقيقة
الباراسيتامول يحولك لـ«زومبي»
منذ حوالي 5 ساعات
أعراض خفية تشبه الإنفلونزا تؤدي لنوبات قلبية
منذ حوالي 7 ساعات
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
بيلوسي ترسل مادتي عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ "قريبا"
الرئيس نيوز
العراق يشكو إيران لمجلس الأمن الدولي
الرئيس نيوز
مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين في ليبيا
الرئيس نيوز
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا السبت لمدة 6 ساعات
منوعات
شركة بريطانية تطلق حملة لبيع تذاكر مركباتها الفضائية
منذ ساعة و نصف
أستراليا تنهي حياة الحيوانات المصابة بحروق
منذ حوالي 5 ساعات
أجمل 5 قلاع في الدنمارك.. إحداها تشبه القصص الخيالية
منذ حوالي 7 ساعات
ثوران بركان جبل "بوبوكاتبتبيل" في المكسيك
منذ حوالي 8 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
عميد دار علوم القاهرة: خطاب فصل الطالب المنشور في الإعلام مزيف
كشكول
الطفلة مريم تشعل تويتر بعد إصابتها من سرطان في لسانها
كشكول
٣٤٤٢ طالب وطالبة في ماراثون امتحانات الأول والثانى الثانوى بالوادي الجديد
كشكول
محامي يفجر مفاجأة في قضية "الطالبة الكويتية الراسبة"
إسلام سياسي
إسلام سياسي
الأزهر يستجيب لـ «زينب بكير»: «نتواصل معها لتوفير حياة كريمة لها»
إسلام سياسي
الأوقاف: الخيانة والعمالة أحد أسباب سقوط الدول
إسلام سياسي
ما حكم عدم السماع لخطبة الجمعة؟
إسلام سياسي
وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد الفتح الملكي بعابدين
مقالات الرأي
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد أبوزهرة.. الناطق بالحق بشجاعة نادرة
مؤمن المحمدي
«لغة» صلاح جاهين
د.كريمة الحفناوى
سياسات ترامب وأردوغان تشعل فتيل الحرب
المزيد
الثقافة
«ثقافة قنا» تحتفل بعيد الميلاد المجيد
منذ 12 دقيقة
احتفالية فنية بأعياد السنة الميلادية الجديدة بـ«ثقافة حلوان»
منذ أقل من نصف ساعة
سميح ساويرس: الجائزة الثقافية من أفضل استثماراتنا
منذ نصف ساعة
أحمد عوني يفوز بـ«ساويرس الثقافية» للرواية
منذ 39 دقيقة
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News