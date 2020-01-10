عبدالبصير:افتتاح المعبد اليهودي رسالة مصرية باحتضان كل الأديان

قال الدكتور حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن افتتاح المعبد اليهودي اليوم يمثل رسالة مصر للعالم بأنها تحتضن جميع الأديان، وأرض التسامح والتعايش مع الآخر، وهذا هو دور مصر عبر التاريخ، وأننا في مصر نهتم بترميم جميع آثارنا، ونحافظ على التراث الخاص بنا سواء كان إسلاميًا أو مسيحيًا أو يهوديًا.



وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن المعبد قد توقف في عام 2012، ثم بدأت وزارة الآثار في مشروع ترميمه في 2017، ليفتتح اليوم، في حدث عظيم، حيث يعد من المعابد الهامة ومن أكبر المعابد في مصر والشرق الأوسط، ويسع إلي 700 شخص، وأنشأ على الطراز البازلكي ويوجد به عدد 2 مبني، مصلى للرجال، والأعلى للسيدات، وبه كتب وأسفار من التوراة ترجع إلى القرن الـ15الميلادي.



وأشار "عبدالبصير" إلى أن الدكتور خالد العناني قد افتتح اليوم مسجد الفتح بالقاهرة بعد ترميمه، وسوف يتفقد أعمال ترميم بالكنيسة المرقسية، بعد تعرضها لتصدعات وتهدم في الأحداث التي شهدتها البلاد بعد ثورة يناير، كما يفتتح المعبد اليهودي في ثلاثية تشكل الديانات المصرية.