تدريب 250 ألف طالب جماعي على برنامج «مودة»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء تدريب طلاب الجامعات على برنامج «مودة» للحد من معدلات الطلاق، إذ أكَّدت أنَّ التدريب سيشمل نحو 250 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي الحالي.



وأكَّد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، أنَّ «مودة» يستهدف 26 جامعة على مستوى الجمهورية بنهاية العام الدراسي الحالي، موضحًا أنَّ منصة البرنامج الإلكترونية ستعمل على الوصول إلى عدد كبير من الشباب يتخطى المليون ونصف المليون شاب في العام الواحد.



وأضاف مساعد وزير التضامن، المشرف على مشروع «مودة»، أنَّ الهدف من المنصة هو تدريب وتأهيل الشاب والفتاة ثقافيًا واجتماعيًا ونفسيًا بما يجعلهم مؤهلين لتأسيس بيت وتربية أبناء أسوياء صحيًا ونفسيًا، كما يسعى المشروع إلى الجمع بين الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة الأسرة المصرية، والحد من نسب الطلاق في المجتمع، بتوجيهات من رئيس الجمهورية.

