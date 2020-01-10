الليلة.. أعمال تراثية خالدة بمعهد الموسيقى العربية

تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي٬ في الثامنة مساء اليوم الجمعة٬ حفلًا على مسرح معهد الموسيقى العربية.



يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المؤلفات الموسيقية والغنائية الخالدة التي شكلت جزء من ملامح الهوية الفنية فى الوطن العربي، منها موشح ظبى من الترك لسيد درويش، وموسيقى غنيلى شوية شوية٬ دور آه يا سلام لزكريا أحمد، ثلاث سلامات - البيض الأمارة – ودع هواك لمحمود الشريف، غلطة واحدة لمحمد الموجي، أوعدك لمحمد سلطان، فوق الشوك – أيظن – أحب عيشة الحرية – مصر يا أم الدنيا لمحمد عبد الوهاب، أبجد هوز لحسين جنيد، فات الميعاد لبليغ حمدي.



يشارك في إحياء الحفل: «حنان عصام، محمد شوقي، أنغام مصطفى، رضوي سعيد، أحمد الوزيري، محيى صلاح، حنان الخولي، ياسر سليمان، وعاطف عبد الحميد».



يذكر أن فرقة التراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية، وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقي الموسيقى العربية مثل « الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج»، والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين، والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي.