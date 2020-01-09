البنتاجون: صاروخ إيراني أسقط الطائرة الأوكرانية
الخميس 09/يناير/2020 - 07:07 م
محمد عمرطباعة
أكد مسئولون أمريكيون، أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران منذ أيام وعلى متنها عشرات الركاب أسقطها نظام صاروخي إيراني مضاد للطائرات.
وقال مسئولان في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنهما يعتقدان أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان حادثا عرضيا وليس خللا فنيا، وفق مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وأضاف المسئولون الأمريكيون: "نرجح إسقاط الطائرة بنظام صاروخ أرض - جو من طراز "روس إم – 1" روسي الصنع"، وهو نظام صاروخي مضاد للطائرات.
وأكد مجلس الأمن القومي الأوكراني في وقت سابق اليوم أن محققين أوكرانيين يريدون البحث عن حطام محتمل لصاروخ روسي في موقع سقوط الطائرة بعد ورود معلومات حول ذلك، أو وجود عمل إرهابي وراء الحادث.
وقال مسئولان في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنهما يعتقدان أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان حادثا عرضيا وليس خللا فنيا، وفق مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وأضاف المسئولون الأمريكيون: "نرجح إسقاط الطائرة بنظام صاروخ أرض - جو من طراز "روس إم – 1" روسي الصنع"، وهو نظام صاروخي مضاد للطائرات.
وأكد مجلس الأمن القومي الأوكراني في وقت سابق اليوم أن محققين أوكرانيين يريدون البحث عن حطام محتمل لصاروخ روسي في موقع سقوط الطائرة بعد ورود معلومات حول ذلك، أو وجود عمل إرهابي وراء الحادث.
وأعلن التلفزيون الإيراني، أمس الأربعاء، مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية التي سقطت فوق العاصمة طهران بعيد إقلاعها.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأنَّ الطائرة التي كان على متنها 176 شخصاً سقطت فوق طهران، فيما قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنّه «حتماً هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) إنَّ الكارثة الجوية أسفرت عن مقتل كل الركاب.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وكالة «فارس» أنَّ الطائرة وهي من طراز «بوينج 737» سقطت بعيد إقلاعها من مطار «الخميني» في طهران بسبب «مشكلات فنية».