طارق الشناوي: «فيلم بحب السيما اتظلم»

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن المخرج الراحل أسامة فوزي، كان يعبر عن واقع المجتمع وأعماقه وتفاصيله، وكان يركز على الروح.



وأضاف طارق الشناوي، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "ام بى سى مصر2"، أن المخرج الراحل نجح بشكل كبير في التعبير عن الروح من خلال فيلم "بحب السيما" على الرغم من أن الفيلم ظُلم ولكن الزمن سينصره، لأنه الفيلم لم يحصل على ضجه إعلامية في وقتها.



وأكد الناقد الفني، أن المخرج أسامة فوزي نجح في ترك بصمة رغم قلة أعماله، وذلك بسبب تعبيره عن المجتمع بواقعية.