لحظة خروج إيهاب توفيق من منزل والده

خرج منذ قليل الفنان إيهاب توفيق، من منزل والده بمدينة نصر، متوجهًا لمستشفى التأمين الصحي، بعد صدور تصريح دفن الأب.



وكانت قد صرحت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الخميس، بدفن والد الفنان إيهاب توفيق والذي مات إثر حادث حريق في فيلته، وتم دفع 8 سيارات حماية مدنية للسيطرة على الحريق، وجار حصر خسائره.



يذكر أن سبب حدوث الحريق هو ماس كهربائيً بدفاية في الطابق الأول من الفيلا، حيث يقيم والد الفنان والتي كانت سببًا في اندلاع الحريق، إلا أن محاولات الموجودين في المنزل للسيطرة عليه فأصيب باختناق أدى إلى وفاته.

