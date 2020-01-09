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عالم

«الأركان الإيرانية»: أمريكا عجزت أمام هجوم عين الأسد

الخميس 09/يناير/2020 - 11:10 ص
محمد رضا آشتياني
محمد رضا آشتياني
منار أحمد
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قال محمد رضا آشتياني، نائب رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية، إن ضرب قاعدة عين الأسد في العراق أظهر هشاشة القدرات الأمريكية.

وأوضح العميد "آشتياني"، في تصريح اليوم الخميس، أن أمريكا ومع كل دعايتها حول قدراتها بالدفاع الجوي واعتراض وإسقاط الصواريخ، ظلت عاجزة أمام الهجمة الصاروخية الإيرانية ولم تفعل شيئًا، وفقًا لوكالة فارس الايرانية.

وتعرَّضت قاعدة "عين الأسد" العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، لهجوم صاروخي أمس الأربعاء.

وقالت إيران إنَّها شنت هجمات صاروخية على قوات الولايات المتحدة في العراق؛ ردًا على ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وحذر الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمات الصاروخية سيقابل بمزيد من الدمار والألم.

وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل الجنرال قاسم سليماني في العراق، الجمعة الماضي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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