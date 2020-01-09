رسميًا.. إيران تعلن سبب تحطم الطائرة الأوكرانية

أعلنت هيئة الطيران المدني في إيران، اليوم الخميس، أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي تحطمت أمس، واجهت مشكلة فنية قبل تحطمها، وأن قائد الطائرة الأوكرانية لم يجرِ اتصالا لاسلكيا يبلغ فيه بحصول موقف غير معتاد، وفقا لما أعلنته وكالة رويترز.



وأضافت هيئة الطيران المدني في إيران خلال تقريرها، أن المحققين الإيرانيين أرسلوا المعلومات الأولية عن حادث الطائرة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة والسويد وكندا.



وأفادت وسائل إعلام أوكرانية أمس الأربعاء، أن معظم قتلى الطائرة الأوكرانية المنكوبة - التي أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن سقوطها وعلى متنها 180 راكبًا بعد لحظات من إقلاعها من مطار الخميني في طهران - إيرانيين.