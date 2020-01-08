«الغرف التجارية» تكشف: هل تواصل أسعار الذهب ارتفاعها؟

قال رفيق عباس نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الارتفاع الذي تشهده أسعار الذهب حاليا سببه الأزمة المشتعلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.



وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على فضائية mbc masr، أنه لو استمر التوتر الحالي ستستمر الأسعار في الارتفاع ولو حدثت تهدئة ستستقر الأسعار وتتراجع، منوها إلى أن الارتفاع الذي حدث مؤخرا هو ارتفاع مؤقت، وليس ارتفاعا ضخما حيث لم تتجاوز قيمته 60 أو 80 دولارا.



واستكمل أنه قبل أن ينظر الناس لأسعار الذهب وأسباب ارتفاعها أو انخفاضهم، فعليهم أن يطالعوا العناوين السياسية أولا.

