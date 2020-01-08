تأكيدا لـ«الدستور».. «الثقافة» تعلن تعديلات «رسوم المصنفات»

كشف الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس الرقابة، عن التعديلات الجديدة في تحصيل رسوم الرقابة على المصنفات الفنية.



وأوضح عبد الجليل تعديلات الرسوم التي من المقرر بدء العمل بها، صباح غد الخميس، وهي كالآتي:



- ترخيص تصوير الفيلم المصرى السينمائى او التليفزيونى الروائى الطويل برسوم ٢٠٠٠ جنيه والأجنبي ١٠٠ دولار في اليوم.



- ترخيص تصوير سيناريو المسلسل المصرى تصبح بقيمة ١٠ آلاف جنيه على أن يتم سداد ٢٥ ألف جنيه كرسوم الرقابة على نسخة العمل وبالنسبة للأجنبي ١٠٠ دولار لليوم الواحد.



- تصريح عرض الفيلم المصرى الطويل يتم سداد ٢٠٠٠ جنيه لأول نسخة، بالإضافة إلى ١٠٠ جنيه عن كل نسخة إضافية وللأجنبي الطويل ٣٠٠ دولار للنسخة الاولى و٤٠٠ جنيه عن كل نسخة.



- ترخيص عرض الفيلم المصرى التسجيلى القصير الأكثر من ٤٥ دقيقة هي ١٠٠٠ جنية للعروض التجارية وعن الأجنبي يتم سداد ٦٠ دولارا للنسخة الأولى، بالإضافة الى ١٠ ٪عن كل نسخة للعروض التجارية، وعن التسجيلى القصير أقل من ٤٥ دقيقة المصرى فتصبح قيمة ترخيصة ٢٠٠ جنيه والأجنبي ١٠٠٠ جنيه، وذلك عن العروض التجارية الإحترافية لهذة الأفلام علي ان يتم إعفاء عروض المهرجانات والمؤسسات والمراكز الثقافية.



- ترخيص النصوص والعروض المسرحية تحدد لها ١٠٠٠ جنيه للأعمال التي لها اهداف تجارية إحترافية علي ان يتم سداد ١٠ ٪من هذه الرسوم اي ما يعادل ١٠٠ جنيه للهواه والمستفلين مع إعفاء جميع عروض الدولة وذوي القدرات الخاصة تماما من الرسوم.



- قيمة الترخيص بالعرض للنسخة من مقدمة الفيلم السينمائى أو التليفزيونى المصرى ١٠٠٠ جنيه للنسخة الأولى و٢٠ جنية لكل نسخة لاحقة اما الأجنبي ١٢٥ دولارا للنسخة الأولى و٣٠ جنيها لكل نسخة لاحقة.



- ترخيص الأغنية يسدد الشاعر أو الملحن ١٠٠ جنيه بينما يسدد المنتج أو شركة الإنتاج ٨٠٠ جنيه لحصولهم على باقي التراخيص.



يذكر أن الرسوم المستحقة بالعملة الأجنبية تسدد بما يعادلها بالعملة المصرية.



يشار إلى أن «الدستور» نشرت مساء اليوم الأربعاء، تقريرا بعنوان (مصادر تكشف لـ«الدستور» تعديلات جديدة على «رسوم المصنفات») أوضحت فيه تعديلات الرسوم.