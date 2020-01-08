-
الأربعاء 08 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تأكيدا لـ«الدستور».. «الثقافة» تعلن تعديلات «رسوم المصنفات»

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:41 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
حسن أمين
طباعة
كشف الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس الرقابة، عن التعديلات الجديدة في تحصيل رسوم الرقابة على المصنفات الفنية.

وأوضح عبد الجليل تعديلات الرسوم التي من المقرر بدء العمل بها، صباح غد الخميس، وهي كالآتي:

- ترخيص تصوير الفيلم المصرى السينمائى او التليفزيونى الروائى الطويل برسوم ٢٠٠٠ جنيه والأجنبي ١٠٠ دولار في اليوم.

- ترخيص تصوير سيناريو المسلسل المصرى تصبح بقيمة ١٠ آلاف جنيه على أن يتم سداد ٢٥ ألف جنيه كرسوم الرقابة على نسخة العمل وبالنسبة للأجنبي ١٠٠ دولار لليوم الواحد.

- تصريح عرض الفيلم المصرى الطويل يتم سداد ٢٠٠٠ جنيه لأول نسخة، بالإضافة إلى ١٠٠ جنيه عن كل نسخة إضافية وللأجنبي الطويل ٣٠٠ دولار للنسخة الاولى و٤٠٠ جنيه عن كل نسخة.

- ترخيص عرض الفيلم المصرى التسجيلى القصير الأكثر من ٤٥ دقيقة هي ١٠٠٠ جنية للعروض التجارية وعن الأجنبي يتم سداد ٦٠ دولارا للنسخة الأولى، بالإضافة الى ١٠ ٪عن كل نسخة للعروض التجارية، وعن التسجيلى القصير أقل من ٤٥ دقيقة المصرى فتصبح قيمة ترخيصة ٢٠٠ جنيه والأجنبي ١٠٠٠ جنيه، وذلك عن العروض التجارية الإحترافية لهذة الأفلام علي ان يتم إعفاء عروض المهرجانات والمؤسسات والمراكز الثقافية.

- ترخيص النصوص والعروض المسرحية تحدد لها ١٠٠٠ جنيه للأعمال التي لها اهداف تجارية إحترافية علي ان يتم سداد ١٠ ٪من هذه الرسوم اي ما يعادل ١٠٠ جنيه للهواه والمستفلين مع إعفاء جميع عروض الدولة وذوي القدرات الخاصة تماما من الرسوم.

- قيمة الترخيص بالعرض للنسخة من مقدمة الفيلم السينمائى أو التليفزيونى المصرى ١٠٠٠ جنيه للنسخة الأولى و٢٠ جنية لكل نسخة لاحقة اما الأجنبي ١٢٥ دولارا للنسخة الأولى و٣٠ جنيها لكل نسخة لاحقة.

- ترخيص الأغنية يسدد الشاعر أو الملحن ١٠٠ جنيه بينما يسدد المنتج أو شركة الإنتاج ٨٠٠ جنيه لحصولهم على باقي التراخيص.

يذكر أن الرسوم المستحقة بالعملة الأجنبية تسدد بما يعادلها بالعملة المصرية.

يشار إلى أن «الدستور» نشرت مساء اليوم الأربعاء، تقريرا بعنوان (مصادر تكشف لـ«الدستور» تعديلات جديدة على «رسوم المصنفات») أوضحت فيه تعديلات الرسوم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوراق والمبالغ المطلوبة لتجديد عقود التبعية بالثروة المعدنية

نص قرار زيادة رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية

الملحن مدين: قرار زيادة رسوم الرقابة تدمير للفن

مسرحيون عن رفع «رسوم المصنفات»: يقضى على الفرق المستقلة

موضوعات متعلقة

منذ يوم

عمدة نجريج يكشف سبب غياب صلاح عن جائزة أفضل لاعب

منذ أقل من ساعتين

«الأم جابت لي شاي».. اللحظات الأخيرة في حياة أسرة مذبحة كفر الدوار

منذ أقل من ساعتين

الأمطار تربك حسابات الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم ستارز

منذ أقل من ساعة

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية بالعراق

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

ترامب يتوعد إيران ويكشف سر عدم وقوع ضحايا في «هجوم عين الأسد»

أيام زمان

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

الصحة

6 نصائح لتربية الأطفال كأمراء بريطانيا

8 مأكولات صحية لخفض السكر فى الدم

مرض خطير وراء العديد من حالات الانتحار

احذر.. التوتر النفسي يهدد سلامة الرؤية

الرئيس نيوز

القابضة للكهرباء تطلب موظفين للعمل بنظام النقل والإعارة.. التفاصيل

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصواريخ كاتيوشا

تركيا تعلن مقتل 4 من جنودها في تفجير شمالي سورية

تعيين محمد أبوالعينين نائبا لرئيس حزب مستقبل وطن للمجالس النيابية

منوعات

الإمارات تكشف أداة جديدة لتحديد هوية القاتل الحقيقي

خبراء يحللون سم الأفاعي

باحثون ينجحون في فك الشفرة الجينية لسم الأفاعي

قرية نمساوية تستنجد لخفض أعداد السياح القادمين إليها

كشكول

"دراسات دمنهور" بلا غش فى اليوم الرابع من الامتحانات

رئيس القليوبية الأزهرية يتابع امتحانات النقل من معاهد الخانكة

4 محظورات في لجان الثاني الثانوي.. تعرف عليهم

عميد دار علوم القاهرة: قيادات الإخوان رسمت صورة ذهنية سيئة عن الكلية

إسلام سياسي

وزير الأوقاف: لن نسمح بعودة المنابر إلى عهدها السابق - حوار

تغريدة "خطيبي مجند وهيترحل لليبيا".. أكذوبة جديدة للجان الإخوان الإلكترونية

اليوم.. اجتماع وزاري لـ5 دول لبحث الأزمة الليبية في القاهرة

صوفية سوهاج تهنئ أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

مقالات الرأي
خالد عكاشة
فى المشهد التالى للصواريخ الإيرانية
حسين عثمان
إعلان موقف
صفوت البياضي
الفرق بين الحرية والفوضى
أحمد بهاء الدين شعبان
من «غزوة ليبيا» إلى اغتيال سليمانى
المزيد

الثقافة

«إثارة الشائعات ونشر الفوضى».. محاضرة بثقافة السويس

«المحبة والسلام» احتفالية بثقافة المنيا (صور)

«جلسات عرفية» بشعبة المبدعين لمواجهة الطلاق

«تلقي الخطاب الديني».. كتاب جديد لأسماء فريد

صفحتنا ع الفيس بوك