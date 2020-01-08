ماجدة الرومي في ختام موسيقى أبوظبي الكلاسيكية.. 7 فبراير

تستعد الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، لإحياء حفل غنائي كبير في ختام موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية.



الحفل من المقرر إقامته في جزيرة ياس، وذلك يوم 7 فبراير، ومن المقرر أن يشهد الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث.



يذكر أن آخر أعمال ماجدة الرومي، كان أغنية "الأرض ستبقى عربية"، والتي طرحتها في دبي ضمن افتتاح احتفال "تحدي القراءة العربي"، بحضور الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي.



الأغنية من كلمات وألحان الكاتب مدحل العدل، وتوزيع ميشال فاضل.

