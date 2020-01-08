أحمد موسى: ثروات ليبيا مطمع لكل الدول الكبرى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ثروات ليبيا مطمع لكل الدول الكبرى، متابعا: "ليبيا لو كانت دولة فقيرة مكنش حد سأل عنها".



وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أمريكا وروسيا وتركيا جميعهم يستهدفون ليبيا لثرواتها.



وأوضح أن ثروات ليبيا مطمع لكل الدول الكبرى، مؤكدا أنها أمن قومي بالنسبة لمصر.

