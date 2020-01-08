أحمد موسى: السلطة الإيرانية خدعت شعبها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تنسيقا جرى بين العراق وأمريكا وإيران قبل إطلاق الصواريخ على القاعدة العسكرية.



وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن أمريكا كانت على علم بضرب القاعدتين العسكريتين في العراق، موضحا أن إيران أبلغت العراق بموعد الضربة العسكرية والأخيرة أبلغت أمريكا بالموعد.



وتابع: "السلطة الإيرانية خدعت شعبها بالضربة التي وجهتها للقواعد الأمريكية في العراق".



وأشار إلى أن وزير خارجية إيران، اعترف بإبلاغ أمريكا بموعد ضرب القاعدة العسكرية في العراق.

