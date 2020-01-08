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عماد الدين حسين: رد إيران على مقتل سليماني من باب التطاول على أمريكا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:44 م
عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
سناء إسماعيل
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قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن أمريكا كسرت الخطوط الحمراء عندما قتلت قاسم سليماني، وأبومهد المهندس وبعض قادة الحراك الشعبي، وهذا تطور لقواعد اللعبة الموجودة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية "mbc"، أن قاسم سليماني، كان يتجول تحت سمع ونظر أمريكا من العراق وسوريا واليمن إلى لبنان، وكانوا معًا يحاربون داعش على الأقل نظريًا، وبالتالي فما حدث كسر للقواعد الحمراء.

وتابع أن الإيرانيين يقولون سننتقم وكان يوجد حرب كلامية بعد ضرب القاعدة قال الإيرانيون إنهم قتلوا 80 شخصا، ولم يصدر حتى هذه اللحظة بيان حول عدد الأشخاص، والأكراد اعترضوا على ضرب قاعدة حرير في كردستان، وأكدوا أن ذلك يزيد من نفوذ إيران وهم لا يريدون ذلك.

وأشار إلى أنه كان هناك وسطات عربية بين أمريكا وإيران في الأيام الماضية، تتحدث عن طبيعة الرد، ووصف رد إيران بالتطاول الكبير؛ لأنه لم نعهد أي دولة ترد على أمريكا وضربت ثاني أهم قاعدة أمريكية في العراق.

وأشار إلى أن هناك تصريحا مثيرا لإيران جاء فيه: "لقد انتقمنا لمقتل قاسم سليماني، وعلى العراق أن تنتقم لمقتل المهندس"، ولهذا السبب تم تأجيل دفن سليماني إلى وقت إطلاق ضرب القاعدة.

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