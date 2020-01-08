«التايمز»: لا نستبعد هجوم بريطانيا على إيران

قالت صحيفة" التايمز" اليوم الأربعاء، إنها لا تستبعد أي هجوم بريطاني على إيران، وفقا لتقرير نشرته "لوسي فيشر"، محررة شؤون الدفاع، بالصحيفة.



وأشار التقرير إلى أن وزير الدفاع البريطاني "بن ولاس" رفض بالأمس استبعاد ضربة بريطانية على إيران، مضيفا بأن القوات البريطانية في الشرق الأوسط في حالة تأهب تام، لاسيما بعد مقتل قاسم سليماني قائد يق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية.



وتابعت الصحيفة نقلا عن "ولاس" الذي ألقى كلمة أمام مجلس العموم البريطاني، إن بريطانيا أخلت العاملين غير الضروريين من بغداد وسط توتر متزايد في المنطقة عقب مقتل سليماني.