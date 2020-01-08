«الأرصاد» تحذر من الصقيع فى هذه الأماكن

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن يناير من أبرد فصول السنة، وحالات عدم الاستقرار طبيعية، ووارد أن تكون أمطار او نشاط رياح، أو انخفاض في الحرارة.



وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن سبب عدم الاستقرار هو منخفض جوي على السطح متمركز على البحر الأبيض المتوسط، ومنخفض آخر في طبقات الجو العليا، أدى إلى نشاط رياح مثير للأتربة وصل لحد العاصفة على بعض المناطق الغربية مثل مطروح والسلوم والإسكندرية، ويمتد نشاط الرياح حتى الجمعة المقبل.



وأردفت: «انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مستمر حتى يوم الجمعة، الطقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، درجات الحرارة الصغرى تصل إلى 4 درجات، وبعض المدن في وسط سيناء مثل سانت كاترين تصل درجة الحرارة الصغرى لصفر أو -2، كما أن تساقط الأمطار في القاهرة يبدأ اليوم الأربعاء».