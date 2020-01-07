مفيد فوزي: المصريون يدركون حجم الخطر على مصر

كشف الإعلامي مفيد فوزي، سبب حالة الاطمئنان التي يشهدها الشارع المصري خلال الوقت الحالي.



وقال خلال لقائه في برنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية «النهار»: «السبب يعود إلى وجود قائد جسور اسمه عبدالفتاح السيسي، ووجود جيش قوي ثابت كما نرى في المناورات ونسمع وندرك ما يجري داخله والإضافات التكنولوجية، والحكومة الموجودة في هذه الفترة والمترابطة ولايوجد بها خواطر وبها ثبات كامل».



وأضاف أن المصريين في مثل هذه الأونة يشعرون بأن هناك سيناريوهات محتملة رهيبة وأساطيل تتحرك وهناك غزل غير عادل وغير صحي بين دول لأنه غزل حرب.



وأكد أنه تأثر بكلمة الرئيس السيسي، في حفل عيد الميلاد وقال فيها: «إحنا بنتعامل بشرف في زمن لا يوجد به شرف»، وعندما يقول رئيس الدولة هذه العبارة فإنه يوجد سيناريوهات يعلق عليها بأنه كان هناك دول كانت تقف إلى جوارنا في مرحلة، وتصف بالشقيقة ثم انفلتت، مشيرًا إلى أن كل ما يجري لصالح إسرائيل.



ولفت إلى أن المصريين يدركون حجم الخطورة التي يتعرض لها الوطن، وأن زيارة الرئيس السيسي للكنيسة هي بمثابة زيارة لكل بيت مصري.