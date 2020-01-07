كندة علوش عن 2020: البداية متعثرة

عبرت الفنانة السورية كندة علوش عن قلقها من تزايد الأحداث وتوترها مع بداية السنة الجديدة 2020.



وقالت كندة علوش، في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "حاسة العالم واقف على شعرة توتر بكل مكان بين البلاد والعباد بتمنى من قلبي هالسنة تكون أحسن من العشر سنين اللي قبلا تفاءلت إنو رقم 2020 يحمل خير بس يمكن هبل لإنو البداية متعسرة".



وأضافت: "الحياة صعبة بما فيه الكفاية بتمنى يكون حضوري لطيف وبحلم إنو الناس تبطل قسوة وأحكام مسبقة وإساءة لبعضنا البعض".



وكانت الأيام الماضية، قد شهدت بعض التوتر الشديد، سواء على مستوى الدول أو على مستوى السياسة، كذلك مرور بعض النجوم بحوادث غريبة بالتزامن مع أول أيام العام الجديد.

