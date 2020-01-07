-
الثلاثاء 07 يناير 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

شقيق قتيل حادث نانسي عجرم يكشف حقيقة عمله بمنزلها

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:34 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
سناء إسماعيل
طباعة
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بفيديوهات تؤكد أن الشخص الذي اقتحم منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فجر الأحد الماضي وقتل على يد زوجها، هو بستاني يعمل بمنزلها وذهب ليطالب بمستحقاته.

وكشف المحامي اللبناني أشرف الموسري، في تصريحات تليفزيونية له، عن أنه تواصل مع حسين موسى، شقيق القتيل والذي طلب توكيله، وأوضح له أن شقيقه متزوج ولديه ولدان ويعيش في منطقة جبيل.

وكشف شقيق المقتول، عن حقيقة وجود علاقة تجمع شقيقه بالطبيب فادي الهاشم وزوجته الفنانة نانسي عجرم، مؤكدًا أنه لا يعرفه إطلاقًا ولا توجد علاقة بينهم ولا المرافقين لنانسي عجرم ولا الخدم لديها.

وكان الطبيب فادي الهاشم، زوج نانسي قد تم الإفراج عنه مؤخرًا، على ذمة التحقيقات بضمان محل الإقامة ومنعه من السفر لحين استكمال التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نانسي عجرم تنشر صورة بفستان الحمل

نانسى عجرم تحتفل بعمادة ابنتها "ليا".. فيديو

شاهد.. ظهور نادر لشقيق نانسي عجرم

أول تعليق لنانسى عجرم بعد محاولة سرقة منزلها (فيديو)

موضوعات متعلقة

منذ ساعة الا ربع

رئيس الـCAF في حفل أفضل لاعب أفريقي: «عظيمة يا مصر»

منذ أقل من ساعتين

«كاف» يعلن التشكيل المثالي في إفريقيا 2019

منذ حوالي 5 ساعات

الإفراج عن المتهمين فى التحرش بـ«فتاة المنصورة»

منذ حوالي 10 ساعة

فضيحة جديدة.. مذيعة العاشرة مساءً تتهم ترامب بالتحرش

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

نانسي عجرم: «لو اللص من لحم ودم زوجي كان سيقتله» (فيديو)

«قتلتهم واحد ورا التاني».. نص اعترافات منفذ مذبحة كفر الدوار

«كاف» يعلن التشكيل المثالي في إفريقيا 2019

أول تعليق من نانسي عجرم عقب إخلاء سبيل زوجها

أيام زمان

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

نجم الساعة

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

الصحة

حلول جديدة لمواجهة مرض السكرى

احترس.. المضادات الحيوية تسبب مرضًا خطيرًا

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء

الرئيس نيوز

استراتيجية عمل جديدة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بشمال سيناء

شقيقة رونالدو: أعشق مصر.. وسعيدة بتواجدي في الغردقة

شوشة لـ أقباط شمال سيناء: الجميع يد واحدة فى مواجهة التحديات

الإفراج عن المتهمين فى التحرش بـ«فتاة المنصورة»

منوعات

تايلاند تنصح مواطنيها بتقليل الاستحمام

«زعموا أنها تسهم فى الحرائق».. إعدام 10 آلاف جمل فى أستراليا

أب يسمح باغتصاب ابنته بـ5 جنيهات إسترلينية

حبس فتاة بريطانية في قضية اغتصاب جماعي

كشكول

جامعة المنوفية الأولى علي مستوى الجامعات في الخط العربي

امتحان بإعلام القاهرة يثير ضجة على السوشيال ميديا: "عاوزكوا تفهموا"

وضعت كرسي داخل البلكونة وألقت بنفسها.. تفاصيل مثيرة لانتحار طالبة ثانوي

تعليم الفيوم تعقد اجتماعا طارئا مع مديري المدارس الثانوية

إسلام سياسي

قيادي إخواني منشق: الدول الأجنبية التي دعمت "الإخوان" ذاقت إرهابهم

قطر يليكس: النظام القطرى يتجاهل مشاكل شعبه ويتفرغ للإرهاب

تحالف محاربة الإرهاب يوقع مذكرة تعاون مع منظمة التعاون الإسلامى

"إسماعيل قآني".. تعرف على "قائد فيلق القدس الجديد"

مقالات الرأي
منى رجب
المرأة المصرية صمام أمان للوطن
جلال حمام
أكذوبة المليون تركى فى ليبيا
لينا مظلوم
السفارة الأمريكية مقرًا لسليمانى
د.مينا بديع عبدالملك
شعب مدينة سيدنى المسكين
المزيد

الثقافة

الخميس.. الباليرينا رجوى حامد حكمًا للفنون الشعبية «كايروستارز»

أول رد من مؤلف خطيبتي العذراء حامل: «اسخر ولكن»

أخصائية نفسية تطالب بوضع حلول مناسبة لظاهرة التنمر

«مقتل الكومنداتور».. رواية لهاروكي موراكامي عن «دار الآداب»

صفحتنا ع الفيس بوك