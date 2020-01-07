شقيق قتيل حادث نانسي عجرم يكشف حقيقة عمله بمنزلها

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بفيديوهات تؤكد أن الشخص الذي اقتحم منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فجر الأحد الماضي وقتل على يد زوجها، هو بستاني يعمل بمنزلها وذهب ليطالب بمستحقاته.



وكشف المحامي اللبناني أشرف الموسري، في تصريحات تليفزيونية له، عن أنه تواصل مع حسين موسى، شقيق القتيل والذي طلب توكيله، وأوضح له أن شقيقه متزوج ولديه ولدان ويعيش في منطقة جبيل.



وكشف شقيق المقتول، عن حقيقة وجود علاقة تجمع شقيقه بالطبيب فادي الهاشم وزوجته الفنانة نانسي عجرم، مؤكدًا أنه لا يعرفه إطلاقًا ولا توجد علاقة بينهم ولا المرافقين لنانسي عجرم ولا الخدم لديها.



وكان الطبيب فادي الهاشم، زوج نانسي قد تم الإفراج عنه مؤخرًا، على ذمة التحقيقات بضمان محل الإقامة ومنعه من السفر لحين استكمال التحقيقات.

