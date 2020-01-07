الباز: أوجه «عتاب» لصلاح لعدم حضوره حفل الكاف في مصر

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على رفض محمد صلاح حضور حفل "كاف" لأفضل لاعب في إفريقيا.



وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن محمد صلاح نجم كبير، والبعض يوجه له الاتهامات، ولكنه يوجه فقط عتاب، لافتًا إلى أن الحفل ينظم في مصر، ووجود "صلاح" كان سيضيف للاحتفال.



وتابع: "لا أعرف لماذا لم يحضر، ولكنني أوجه له عتابًا لأن الحفل في مصر، والرجل لا يتأخر في إثبات وطنيته.. لكن هذا لا يمنع أن نوجه له عتابًا.. كان المفروض يا صلاح تحضر".



