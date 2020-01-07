حسن الرداد يخضع لحقن تجميلي في عيادة ابنة أصالة (صورة)

خضع الفنان حسن الرداد، لحقن تجميلي في عيادة شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة والتي افتتحتها مؤخرًا.



ونشرت شام، صورة لحسن الرداد، عبر خاصية "الأستوري" بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وهو خاضع للحقن.



وليس حسن الرداد، هو أول فنان يزور عيادة ابنة أصالة للتجميل، فسبقه الإعلامية رضوى الشربيني ومحمد رمضان وبسمة بوسيل وحلا شيحة.



يذكر أن شام الذهبي، حاصلة على درجة الماجستير بالكيمياء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وافتتحت عيادة تجميلية خاصة لها في مصر تدعى "دريم" للعناية بالبشرة.



وتمد الفنانين بمواد تساعدهم على إخفاء معالم الإرهاق على ملامحهم وتغذية البشرة.

