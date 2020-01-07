ينطلق فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، حفل أفضل لاعب فى إفريقيا والذى تستضيفه مصر، وتحديدًا فى سهل حشيش، بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثي محمد صلاح، نجم مصر وليفربول، والسنغالي ساديو مانى، نجم ليفربول، والجزائرى رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزى، وفى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن "كاف".



-الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).



-هو المنظمة الإفريقية المسئولة عن كرة القدم في قارة إفريقيا يعرف اختصارًا باسم كاف (CAF).



-تأسس الاتحاد عام 1957 وشارك في تأسيسه أربع دول هي (مصر - السودان - إثيوبيا - جنوب إفريقيا).



- يضم في عضويته 54 اتحاد كرة قدم للدول الإفريقية.



- هو المنظمة المسئولة عن تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية وبطولات الأندية الإفريقية (دوري أبطال إفريقيا - كأس الاتحاد الكونفيدرالية الإفريقية -.. إلخ) وجميع بطولات كرة القدم للكبار والناشئين وتغيب عضوية الصحراء الغربية في الاتحاد.