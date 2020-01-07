العور: التعليم الذكي دعامة أساسية لمستقبل التنمية عربيًا

أكد الدكتور منصور العور، رئيس "جامعة حمدان بن محمد الذكية"، أنّ التعاون النوعي مع جامعة مرموقة بحجم "جامعة الإسكندرية"، يؤكد الثقة العالية التي توليها الأوساط الأكاديمية في العالم العربي لـ"جامعة حمدان بن محمد الذكية"، باعتبارها النواة الأولى لإعادة هندسة التعليم باستخدام أساليب تعليمية وأكاديمية، قائمة على الإبداع والابتكار والتكنولوجيا الذكية، بما يدعم مسيرة استشراف وصنع غدٍ مشرق للأجيال القادمة.



وأشار إلى أنّ الشراكة الجديدة تمثل إضافة هامة للروابط المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، في مجال تطوير المحتوى التعليمي والمعرفي بما يتواءم وأعلى مستويات الجودة والتميّز العالمية، وذلك استنادًا إلى نهج التعليم الذكي والتعلم مدى الحياة، والذي يعتبر دعامة أساسية لتحديد مستقبل التنمية الاجتماعية والاقتصادية.



وأضاف العور تنبثق الخطوة من رؤيتنا المتمثلة في قيادة وتوجيه دفة المعرفة والابتكار والتعليم الذكي عربيًا وعالميًا، عملًا بالتوجيهات السديدة للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في مضاعفة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والمعرفة، باعتبارها أساس تقدّم وبقاء الشعوب وحجر الأساس لتأهيل شباب يحملون شعلة النهضة الحضارية.



وأضاف أننا نضع على عاتقنا في "جامعة حمدان بن محمد الذكية"، مسئولية مشاركة الصروح الأكاديمية العريقة ما توصلنا إليه من تجارب ناجحة، في تطوير منظومة متطورة تتجاوز حدود التعليم التقليدي وتواكب متطلبات عصر اقتصاد المعرفة، في سبيل إحداث نقلة نوعية في التعليم على مستوى المنطقة، لبناء أجيال جديدة قادرة على مواكبة ثورة التكنولوجيا والاتصالات.



وأعرب عن سعادته بزيارة الدكتور عصام الكردي، والتي أتاحت فرصة هامة لمناقشة السبل المُثلى لتوطيد الروابط المعرفية والأكاديمية بين الإمارات ومصر، وفق رؤية مشتركة لترسيخ ريادة العالم العربي كمنارة للإبداع العلمي والمعرفي على الخارطة العالمية.



وقد اتفق الجانبان أيضًا على تبادل الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات العلمية التي تنظم من قبلهما، بالإضافة إلى تنفيذ أي من البرامج والفعاليات بالاتفاق المسبّق بينهما.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها الدكتور عصام الكردي، رئيس "جامعة الإسكندرية" لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستشراف آفاق التعاون الثنائي في تطوير منظومة التعليم الذكي، وخلق قنوات مشتركة لنقل ونشر وإثراء وتوطين المعرفة في العالم العربي.