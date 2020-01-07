نرمين ماهر وسهر الصايغ في كواليس «قوت القلوب»

تواصل الفنانة سهر الصايغ، والفنانة نرمين ماهر، تصوير مشاهد مسلسل "قوت القلوب"، بطولة النجمة ماجدة زكي، وإخراج المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، وتأليف محمد الحناوى، وإنتاج شركة سينرجى.



ويستمر كلاهما في تصوير العمل في أحد الديكورات التي تم بناؤها من أجل هذه المشاهد، وتجمع المشاهد بين كل من الفنان سهر الصايغ ومحمد أنور وخالد زكى ونرمين ماهر وأخرون، ويستمر التصوير في نفس الديكور أكثر من يوم.



مسلسل "قوت القلوب" من نوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن المقررعرضه في الموسم الشتوي، ويشارك في بطولته الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، وآخرون.