تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل «الآنسة فرح»

تعيش الآنسة فرح (أسماء أبو اليزيد) حالة من التخبط الشديد، فبعد أن تركت خطيبها طارق (محمد كيلاني) من أجل زوجها شادي (أحمد مجدي) بعد لقاحها منه عن طريق الخطأ، طلبت فرح في الحلقة السابعة من المسلسل الطلاق من شادي، وذلك بسبب عدم استقرار شعورها تجاهه، بعد أن دخل حياتها المستقرة قلبها رأسًا على عقب، ولكن بدأ شادي يعشق فرح... فهل يتركها تغادر؟



وتمكنت نادين (هبة عبد العزيز) من مواجهة جريمة القتل التي كادت أن تحدث لها، وبدأت بالبحث عن الفاعل، وبعد أن عاد والد شادي من السفر، وشاهد عدم الاستقرار والفوضي بالفندق، قام برفض شادي كمدير للأوتيل، ولأسباب غير معلنة قرر شادي السفر خارج مصر في مهمة لم يخبر بها أحد.



وبسبب ما تعاني منه فرح حاليًا في حياتها الاجتماعية، هدد ماجد الألفي (تامر فرج) شادي زوج ابنته بعدم الاقتراب منها مرة أخرى، كما واجهت ديدا (رانيا يوسف) ابنتها فرح بالأسباب غير المفهومة التي جعلتها تترك خطيبها وتتزوج من رجلٍ آخر، فهل تلعب فرح بشادي وطارق، أم أنها لا تحب الاثنان؟



ويُذاع مسلسل الآنسة فرح على قناة «MBC 4» في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة «S Productions» لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير «Jane The Virgin».



ويتصدر بطولة مسلسل «الآنسة فرح» النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبد الرسول، وهبة عبد العزيز، وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.