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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 7 يناير 2020

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:37 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات جميع الأبراج الفلكية ليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 على النحو التالي:

برج الحمل
مهنيًا: تنتهي معاكسة دقيقة، ولكنّك تواجه بعض المسائل المالية الملحّة، وتضع كل إمكاناتك لمعالجة بعض الذيول.
عاطفيًا: قد تعيش في جو ضاغط ولا سيّما على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثولة في الانضباط والمسؤولية.
صحيًا: عندما تغادر مركز عملك فكر مباشرة في التوجه إلى أي ناد رياضي للاسترخاء والتخلص من المشاكل التي واجهتك.

برج الثور
مهنيًا: قد تناقش عقدًا أو اتفاقًا أو تخوض مفاوضات ناجحة هذا اليوم، ويتغيّر المناخ إلى الأفضل.
عاطفيًا: لا تخشَ رد فعل الشريك تجاه مواقفك، فهو مستعد لدعمك على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بك.
صحيًا: بعدما عانيت سابقًا مضاعفات المرض بسبب إهمال وضعك الصحي، تأخذ العبرة لتفادي تكرار التجربة.

برج الجوزاء
مهنيًا: استقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق.
عاطفيًا: أدعوك إلى عدم إحراج الحبيب هذا اليوم لأنه غير مرتاح نفسيًا، وحاول أن تتفهم ما يعانيه.
صحيًا: خطران غير مباشرين يهددانك اليوم نابعان من توترات نفسية وعصبية، لكن لا داعي إلى القلق.

برج السرطان
مهنيًا: مسؤولياتك كبيرة وتزداد يومًا بعد يوم، فحاول ألا تتسرع لئلا تقع في المحظور.
عاطفيًا: تعبر عن مشاعرك للشريك، ويسهل الإحساس المتبادل التفاهم والتوصل إلى نقاط مشتركة كثيرة.
صحيًا: تحرّك بعض الشيء ومارس نشاطك المعهود ونظّم بعض الرحلات الترفيهية.

برج الأسد
مهنيًا: استقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق.
عاطفيًا: مشكلات بسيطة لا تعيق تطوّر العلاقة مع الشريك، وتكون الحلول سهلة وبسيطة أكثر من المتوقع.
صحيًا: إصابة أحد أفراد الأسرة بوعكة صحية بسيط تقلقك بعض الشيء وترهق أعصابك فترة قصيرة.

برج العذراء
مهنيًا: قد تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء؛ لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع.
عاطفيًا: يسود جو من السعادة بعد خلاف حاد مع الشريك، ولم تكن تتوقع أن يصل إلى هذا الحد.
صحيًا: استشر خبير تغذية، فهو وحده القادر على تخليصك من السمنة بطريقة صحيحة.

برج الميزان
مهنيًا: يركّز هذا اليوم على الشؤون المالية من مصاريف واستثمارات، من الأفضل عدم القيام بعملية شرائية كبيرة في هذه الأثناء، أو عدم التورط في شراكة.
عاطفيًا: تأسر القلوب بسحرك الذي يتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم وبوحهم، وتُحاط بالاهتمام والرعاية والمحبة وتحاصرك الدعوات من كل جهة.
صحيًا: تشعر بصحة قوية كالصخر، وينتابك شعور بالراحة والطمأنينة، فترتاح نفسيًا.

برج العقرب
مهنيًا: يغذيك هذا اليوم بالأحلام والقوة والعزيمة، ويجعلك قادرًا على المواجهات بثقة بالنفس طوال الفترة المقبلة.
عاطفيًا: يوم من البرودة في العلاقة بالشريك، لكن الأيام المقبلة تشهد تبدلًا سريعًا نحو مزيد من التواصل الإيجابي.
صحيًا: اختر ما يناسبك من الاقتراحات المطروحة أمامك لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي.

برج القوس
مهنيًا: يبلبل هذا اليوم الأجواء قليلًا ويحدّ من طاقتك أو يجعلك تراوح مكانك وتواجه بعض الخصوم وبعض الخضّات.
عاطفيًا: قد تعيش جوًا من الفوضى يختلط فيه الحابل بالنابل، ويولد تشكيكًا في المجال العاطفي، حاول أن تبتعد عن العاصفة اليوم.
صحيًا: بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها قرار تملكه أنت وحدك، فاختر بسرعة.

برج الجدي
مهنيًا: يبدأ المناخ بالتغيير الإيجابي، فتعمل من أجل هدف جديد، وتقود مسيرة ما أو تسيطر على الأوضاع أكثر من السابق.
عاطفيًا: انتبه من نزاعات شخصية قد تطرأ مع الحبيب، وقد يؤخذ عليك إغواء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك.
صحيًا: حدّد الخطوات التي ستتخذها بشأن وضعك الصحي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلبًا عليك.

برج الدلو
مهنيًا: انتقال القمر إلى برج الجوزاء الهوائي الصديق يبتسم لك ويطمئن بالك، وتبتعد أكثر عن اهتمامك بالشؤون المهنية لكن لا تترك منافسًا يهزمك.
عاطفيًا: بادر إلى مصارحة الشريك بما يراودك من أفكار، فالصراحة تعبّد الطريق أمامكما نحو خطوات مستقبلية واثقة.
صحيًا: لا تكن متذمرًا من القيام بساعة مشي كل يوم، فأنت تترافق مع أشخاص أعزاء عليك.

برج الحوت
مهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر إلى مواجهة برجك من الجوزاء لذلك حاول ان تبقى حذرًا كذلك ان هذا اليوم وقد يجعلك تواجه خيارًا صعبًا او قرارًا يتعلّق إما بسفر أو برحيل أو بتغيير.
عاطفيًا: لحسن الحظ تتمتّع بقدرات فائقة على التصرّف في هذه الأثناء وبوعي أكيد لاستدراك بعض التطورات السلبية.
صحيًا: انسحب من مكان يشعرك بالخطر على صحتك ولا تتورّط بجديد، هنالك من يخدعك أو يحضّر لك مكيدة.

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