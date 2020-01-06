أستاذ تمويل: مصر أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات في أفريقيا والشرق الأوسط

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمارات، إن ما حققته مصر من معدلات النمو في عام 2019 كان بمثابة طفرة في الاقتصاد المصري فقد وصلت إلى 5.6%، وتسعى مصر إلى أن تصل إلى 6% من معدلات النمو في عام 2020، وهذا لن يتحقق إلا بزيادة الاستثمارات الخاصة.



وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "dmc"، أن زيادة الاستثمارات ستكون عن طريق ضخ الكثير من الأموال واستثمارات القطاع الخاص في المشاريع القومية الضخمة التي تقوم الدولة بإنشائها، وضخت الدولة في عام 2019 استثمارات تخطت 140 مليار جنيه.



وأشار إبراهيم، إلى أن كل الشهادات الدولية والتقارير العالمية تشهد بتحسن الاقتصاد المصري ودخوله المنافسة بقوة، وأن مصر أصبحت الأكثر جذبًا للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

