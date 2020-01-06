«كيرا والجن».. «سينرجى» تدخل 2020 بأضخم إنتاج سينمائى

بدأت شركة "سينرجى فيلمز"، المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "كيرا والجن" الاستعدادات والتحضيرات الخاصة للعمل، وذلك من خلال التعاون مع المخرج مروان حامد، لوضع الخطوط النهائية للعمل وخاصة مناطق الديكورات والاستوديوهات الخاصة بالتصوير؛ تمهيدًا لانطلاق التصوير في يناير الجاري، على أن يتم عرض العمل في عام 2020.



وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن فكرة وضع التتر الخاصة بالفيلم وخاصة أنه يجمع أحد بطلي السينما المصرية الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز، هو أمر متروك للجهة المنتجة، مشيرة إلى أنه سيحاولون إرضاء الفنانين الاثنين؛ نظرًا لجماهيريتهما الكبيرة، إضافة إلى أن النجمين لم يتحدثا في هذا الأمر إطلاقًا وبالفعل تركاه للجهة المنتجة.



وأوضحت المصادر، أن العمل سوف يحتاج ديكورات خاصة يتم بناءها؛ بسبب أنه يناقش حقبة زمنية هي فترة 1919، مشيرًا إلى أن الملابس الخاصة بالعمل يتم تنفيذها خلال تلك الفترة، حتى يتم البدء في تصوير العمل برغم انشغال بطليه بأعمال أخرى، حيث ينشغل الفنان أحمد عز بتصوير مسلسله الجديد مع الفنانة هند صبري، وانشغال الفنان كريم عبدالعزيز بتصوير فيلمه "البعض يذهب للمأذون مرتين"، بينما يحدد مخرج العمل مروان حامد أماكن التصوير الخاصة به في الخارج.



وأكدت المصادر أن الفنان أحمد عز يقدم في الفيلم شخصية "الجن"، بينما يقدم الفنان كريم عبدالعزيز شخصية "كيرا"، لافتة إلى أنهما من خلال العمل يحاولان تقديم فيلمًا للجمهور يليق بالنجمين الكبيرين وبتاريخ الشركة المنتجة وبالمخرج الكبير مروان حامد، بينما يتطرق العمل في واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي أبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.



ويشارك في المسلسل أيضًا عدد من الفنانين الذين تكتمت الشركة على أسمائهم بينما تم الإعلان على أن الفنان سيد رجب قد انضم للعمل بشكل نهائي، فيما يبدأ التصوير هو الأخر بصحبة بطلي العمل في نهاية يناير الجاري، إضافة إلى ذلك سوف تعلن الشركة المنتجة عن الأسماء بالكامل فور بدء التصوير الخاص بالعمل، ليكون واحدًا من أضخم الأعمال السينمائية.



ويحاول مخرج الفيلم مروان حامد أن ينجز تصويره؛ نظرًا لانشغاله بأعمال سينمائية أخرى وانشغال بطلي العمل بأعمال مختلفة سواء في السينما أو التليفزيون، وهو ما أخر التصوير في الفترة الأخيرة، بعدما كان قد تم إصدار أفيش مبدأي للعمل، الذي من المفترض عرضه في العيد الكبير في العام الجاري 2020، ليعد ذلك هو الفيلم الثاني للفنان كريم عبدالعزيز في نفس العام بعد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والثاني أيضًا للفنان أحمد عز في نفس العام بعد فيلم "العارف.. عودة يونس"، الذي انتهى من تصوير ما يقرب من 70 % من أحداث العمل ككل.