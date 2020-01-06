أشرف زكى يُكرم لبلبة فى مهرجان نقابة المهن التمثيلية (صور)

كرمت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنانة لبلبة، مساء أمس الأحد، على مسرح النهار بشارع القصر العينى، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان.



وشهد الحفل حضور باقة من نجوم الفن على رأسهم أشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، والمخرج مرقس عادل.



ويعد هذا هو التكريم الثاني في المهرجان لكبار نجوم الفن في مصر، حيث كرم المهرجان الفنان حسن حسني، الأربعاء قبل الماضي، بحضور نخبة من النجوم على رأسهم محمد هنيدي ومحمد سعد.



يذكر أن مدير المهرجان هو المخرج سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان الفنانة منة بدر تيسير، يرأس لجنة تحكيم المهرجان، دكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، الفنانة هالة فاخر، وآخرون.