عرض فيلم تسجيلى فى افتتاح إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور

أقيم حفل إحياء مسار العائلة المقدسة، اليوم الأحد، والذي يقوم بتنظيمه الجمعية المصرية للجاليات ورجال الأعمال بالخارج، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.



وحضر الوفد نخبة من رجال السياسة وأعضاء البرلمان، والإعلام ورجال الدين، ويعد من أبرز الحاضرين، موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، والأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي، واللواء حاتم باشات، وعمرو صدقي، ورانيا يحيي، وعدد من نواب البرلمان منهم محمود بدر وطارق الخولي، كما حضر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الثقافي الكاثوليكي.



كما حضر الوفد الإيطالي الذي يضم عدد من المسؤلين، أبرزهم نيكولا مانينو رئيس منظمة البرلمان الدولي للتشريع بإيطاليا، وأنطوني سباتيلا مستشار رئيس الوزراء الإيطالي، وديبونو باولو المسؤل عن ملف الفن في الفاتيكان،وسالديسكو سالفادور عضو البرلمان الإيطالي، وروفا فيليبو بالرقابة الإدارية الإيطالية.



وقدمت الحفل الإعلامية ناردين حبيب، وتم عرض فيلمين تسجيليين الأول بعنوان "العائلة المقدسة" يروي تاريخ العائلة المقدسة فى مصر بمحافظاتها المختلفة، والثاني يحكي عن التاريخ الوطني المصري وكيف تخلصت مصر من جماعة الشر، كما تحدث بعض المسؤولين الإيطاليين عن التعاون بين البلدين في الكثير من المجالات.



وتحدث نيكولا مانينو رئيس الوفد الإيطالي عن التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أن الدولتان تربطهما علاقة وثيقة منذ زمن بعيد، وأوضح نيكولا أن الشعب الإيطالي يعشق الشعب المصري ويرى أن هناك تقارب كبير في العادات بين الشعبين.



فيما كشف جورج عياد رئيس المنظمة المصرية للجاليات ورجال الأعمال، أن الهدف من إحياء مسار العائلة المقدسة هو إحياء وتنشيط السياحة الدينية، موضحا أن الدولة المصرية بمؤسساتها بدأت فى إتخاذ اجراءات من شئنها إحياء المسار وتطوير ودعم السياحة الدينية.