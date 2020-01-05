التحقيق مع زوج نانسي عجرم في «قتل لص».. الثلاثاء

كشف برنامج "et بالعربي"، أن الطبيب فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، نُقل إلى مستشفى الحياة في لبنان وسيبقى بها الليلة وغدًا الإثنين.



وأكد البرنامج أن فادي الهاشم لن يتم الإفراج عنه اليوم، وذلك بسبب أن الحادث هو حادثة قتل ولها إجراءات معينة لا بد أن تتخذ، وكشف مذيع البرنامج أنه غدًا الإثنين عطلة رسمية بلبنان، ولذا يتم استكمال التحقيقات مع فادي الهاشم يوم الثلاثاء.



وذكر البرنامج أنه تم منع التصوير داخل منزل نانسي عجرم، والتي بدأ الإصلاحات في منزلها بعد المواجهة التي تمت بين زوجها والسارق بعدما تسلل لغرفة بناتها.



وكشف جيجي لمار، مدير أعمال نانسي عجرم، أنها أصيبت بشظايا رصاص في قدمها فقط.



وقَتَل الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فجر الأحد، لصًا داخل منزله بعد أن حاول الأخير سرقة فيلته مهددًا إياه بمسدس صوت.



وتمكن السارق من التسلل إلى الفيلا ليلًا واستطاع إبعاد 3 حراس بعدما أشهر المسدس في وجوههم، وبعد ذلك عرض زوج نانسي عجرم عليه مالًا للمغادرة لكنه تابع سيره إلى غرفة النوم الخاصة ببناته مهدّدا بقتل مَن يعترض طريقه.



ومع إصرار السارق على التوجه إلى غرفة البنات، عاجله الطبيب فادي الهاشم بطلقات نارية أردته قتيلًا، وفقًا لموقع «النهار» اللبناني.