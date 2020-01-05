طرح غلاف «عاشوا معي» لـ لوتس عبدالكريم

طرحت الدار المصرية اللبنانية غلاف كتاب الدكتورة لوتس عبد الكريم الجديد والذي يحمل عنوان "عاشوا معي"، والذي سيشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.



وجاء في تصدير الكتاب: "عاشوا معي يمثل واحدًا من سلسلة كتبها الناجحة، الذي يكشف العديد من الخفايا والخبايا والأسرار في حياة شخصيات مؤثرة في حياتها وحياتنا، عاشت في صحبتهم لسنوات طويلة، ويمكن اعتباره سيرة ذاتية كتبتها عنهم، حيث هناك جوانب غير مألوفة أو معروفة أو متداولة عن هؤلاء، لا يمكن للقارئ ان يجدها في مكان آخر، لأن ما ذكرته في كتابها كات شاهدةً شخصيةً عليه وليس متواترًا في الكتب والمراجع، فهي تكتب عن شخصيات عرفتها عن قرب".



يذكر أن الدكتورة لوتس عبدالكريم هي صاحبة ومؤسسة مجلة الشموع التي رأس تحريرها الكاتب أحمد بهاء الدين، وقد ولدت بالإسكندرية وتنتمي إلى عائلة اهتمت واشتغلت بالفنون والآداب والسياسة، فقد كان خالها أمين عثمان باشا وزيرًا للمالية في العهد الملكي، والذي كان أنور السادات أحد الذين اتهموا باغتياله، وكان جدها الكاتب محمد بك عثمان أحد الذين شاركوا في تأسيس الحزب الوطني مع الزعيم مصطفى كامل عام 1907.



تخرجت لوتس عبد الكريم في جامعة الإسكندرية بقسم الفلسفة، وحصلت على الماجستير في العلوم الاجتماعية من جامعة لندن، والدكتوراة في الفسلفة من السوربون في باريس، وتنقلت معظم حياتها خارج مصر، ومن أشهر كتبها "فريدة مصر.. أسرار ملكة وسيرة فنانة"، "رحلة البحث عني.. رواية حياة"، "فريدة التاج والفن"، "سيرتي وأسرارهم"، وصدر عنها كتاب "لوتس عبد الكريم في مقام الكشف".