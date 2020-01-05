مباحثات بين وزراء خارجية 3 دول بشأن إيران

أجرى وزير الشئون الخارجية الهندي، سوبرامنيام جاي شانكار، مباحثات ثنائية، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، وكذلك مع وزير الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي، بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربي.



وأوضح شانكار، عبر حسابه على «تويتر»، مساء الأحد، أنه ناقش خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني يوسف علاوي الوضع المتوتر في المنطقة: "أكدنا مجددًا اهتمامنا المشترك باستقرار الخليج وأمنه، وأقدر وجهة نظره حول الوضع الحالي".



وأشار الوزير الهندي إلى أنه أجرى أيضًا محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإماراتي، تبادل خلالها وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في المنطقة".



واستهدفت القوات الأمريكية الجمعة قاسم سليماني قائد قوة القدس بالحرس الثوري الإيراني في بغداد، فيما هددت إيران بالرد على اغتيال سليماني.