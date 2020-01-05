«اختفاءات رجل المقابر».. مجموعة قصصية جديدة لعرفة محمد

صدر حديثًا عن دار لمحة للنشر والتوزيع المجموعة القصصية "اختفاءات رجل المقابر"، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 51.



وقال الزميل عرفة محمد أحمد، إن أغلب أحداث قصص هذه المجموعة فى سنواتٍ مضت، قبل التطور الهائل الذي نشهده حاليًا في العلم والتكنولوجيا ووسائل الاتصالات الحديثة، كما أن أغلب الأحداث في عالم واقعي زاخر بالحكايات غير المروية.



وأضاف "عرفة"، في تصريح خاص لـ "الدستور"، أن أبطال أغلب قصص المجموعة شخصيات من المهمشين أو الطيبين، تناولت المجموعة حياتهم بلغة بسيطة بعيدًا عن اللجوء لأساليب معقدة في السرد، فضلًا عن الاعتماد فى أغلب قصص تلك المجموعة على الحكيّ.



وتابع أن بعض قصص المجموعة قد تجد في أحداثها جزءًا من الخيال أو الفانتازيا.



يذكر أن عرفة محمد وصحفي بجريدة النبأ، تخرج في كلية الآداب قسم صحافة، ونُشرت له العديد من المقالات في مواقع مصرية وعربية.