أفضل ماسك طبيعي لحماية البشرة من الجفاف فى الشتاء

تتعرض البشرة لمشاكل كبيرة في فصل الشتاء وتحتاج إلى عناية خاصة، نظرا لتعرضها للجفاف، لذا عليك الاهتمام بترطيبها وعمل سكراب طبيعي لها بشكل دوري.



ومن أكبر مشاكل البشرة فى الشتاء الرؤوس السوداء والدهون تحت الجلد في مناطق الأنف والجبهة وتحت الفم،ويعد البرتقال من أفضل الفواكهة لتعويض الجسم عن نقص المياة والجفاف،كما يمكنك استخدامه كمسك طبيعى للبشرة.



إليك مكوناته وطريقة تحضيرة:



- ملعقة مسحوق قشر البرتقال المجفف.

- ملعقة عسل نحل.



يمكن إعداد في المنزل وذلك عن طريق ؛ تجفيف قشر برتقالة في الهواء لمدة 3 أيام، أو يمكنك تجفيفه على حرارة هادئة لمدة نصف ساعة ثم طحنه جيدا حتى يصبح بودرة، كما يمكنك شراؤه جاهزا من محلات العطارة.



نقوم بمزج ملعقة من مسحوق قشر البرتقال مع ملعقة من عسل النحل جيدا حتى نحصل على معجون متماسك، ويطبق في أماكن الرؤوس السوداء بالوجه بحركة دائرية لمدة 5 دقائق ثم يشطف جيدا بالماء ثم نمسح الوجه بقطنة بها تونر لغلق المسام مرة أخرى أو بقطعة من الثلج وستحصلين على نتائج فعالة في التخلص من الرؤوس السوداء ودهون الوجه.



يفضل قبل عمل السكراب للبشرة عمل حمام بخار لتفتيح المسام أو مسح الوجه بقطنة بها ماء دافئ.