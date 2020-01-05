المسماري: السراج سيدفع ثمن خيانته داخل السجن

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن فايز السراج سيدفع الثمن مقابل السماح لتركيا بالتنقيب عن النفط في اتفاقية الذل والعار، مشيرًا إلى أن مصير السراج سيكون الزج به في السجن بتهمة الخيانة العظمى، وهو ما أكده البرلمان الليبي.



وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي: "اتفاقيات الذل والعار، التي لم تمر على البرلمان الليبي، ولم تعرض على الشعب بشكل مباشر، هذه الاتفاقية وضعت ليبيا في صراع إقليمي، نحن أبرياء منها، المجتمع الدولي يرى في ليبيا حقل غاز وبترول وذهب وكهرباء، المجتمع الدولي لا يبحث عن مصلحة المنطقة الإقليمية بقدر ما يبحث عن مصالحه، كل دولة لديها مصالح وأهداف في ليبيا".



وأشار اللواء أحمد المسماري إلى أن الليبيين لديهم ملفات عديدة تحرج المجتمع الدولي، متسائلًا: "أين المجتمع الدولي من إقامة عناصر إرهابية مطلوبة لدى مجلس الأمن كإرهابيين موجودين على الأراضي التركية؟ وأين المجتمع الدولي من الأموال الليبية التي هربت إلى تركيا بمئات المليارات بأسماء مجموعات إرهابية وعناصر إرهابية مطلوبين من المجتمع الدولي؟ وأين المجتمع الدولي من حماية الأراضي الليبية، وهو المسئول الأول والأخير عن تدمير القوات الليبية والأمنية في 2011؟".



وتابع: "وأين المجتمع الدولي من انتهاك السيادة الليبية من الأتراك والقطريين؟ هناك أسئلة عديدة تطرح على المجتمع الدولي، نأمل الإجابة عليها ليس بالكلام وإنما الأفعال".