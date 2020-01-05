تشريح جثة طالبة عذبها والدها وشقيقها بحلوان

أمرت نيابة حلوان، اليوم الأحد، بتشريح جثة طالبة، قتلها والدها وشقيقها تعذيبًا بمنطقة كفر العلو، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.



وتبين من مناظرة الجثة أنها مصابة بجروح وكدمات في أماكن متفرقة من الجسد، كما تبين وجود آثار تعذيب.



كانت مدينة حلوان قد شهدت جريمة مأساوية بعدما أقدم عامل ونجله على تعذيب ابنته حتى الموت، بسبب تعودها على ترك المنزل، والمبيت لأيام دون علمهما.



وتلقى العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، مفادها استقبال جثة الطالبة "ا.م"، 17 سنة، ومقيمة بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم، متوفاة.





وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد الضحية وشقيقها، بسبب تغيبها عن المنزل لعدة أيام دون علمهما.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وجار التحقيق معهما حول ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.



