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تقارير ومتابعات

«التعليم» تسمح لطلاب «ثانوي لغات» أداء الامتحانات بلغة مرغوبة

الأحد 05/يناير/2020 - 11:04 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنبيها مهما لطلاب الشهادة الثانوية، مفاده أن تكون العربية هى لغة أسئلة الامتحان والاجابة فى جميع المواد عدا اللغات الاجنبية، أما طلاب مدارس اللغات م فيسمح لهم فى حالة رغبتهم باداء امتحان مواد الفيزياء- الكيمياء- الاحياء- الجيولوجيا والعلوم البيئية- الرياضيات البحته- الرياضيات التطبيقة- الاحصاء) باللغة الاجنبية الأولى التى يدرسونها( الانجليزية والفرنسية والألمانية).

وقالت الوزارة فى خطاب رسمي حصلت "الدستور" على نسخة منه: بناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة رقم (53) بتاريخ 22 أغسطس لعام 2019 باستمرار طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات باداء الامتحانات باللغة التى يرغبونها أسوة بالعاميين السابقين على أن يسجل الطالب هذه المواد فى استمارة التقدم ويستلم هؤلاء الطلاب كراسة الامتحان لهذه المواد تحتوى على الاسئلة باللغة العربية واللغة الاجنبية الأولى.

وشددت الوزارة أنه لا يحق لهؤلاء الطلاب استلام كراسة امتحان احتوى على اسئلة باللغة العربية فقط.
وسوف تبدأ إمتحانات الصف الثالث الثانوي فى 7 يونيو المقبل، وقد بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي بالاستعداد لهذه الامتحانات، بالاضافة إلى أنه قد تم البدء فى تسجيل الاستمارة الالكترونية لهؤلاء الطلاب.

وقد أصدرت الوزارة تنبيهات أخرى لطلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2020 من بينها أنه لا يسمح لطالب الصف الثالث التحويل من الشعبة الادبية إلى الشعبة العلمية والعكس طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي.

وأضافت الوزارة أنه لا يسمح للطالب بالصف الثالث الثانوي بتغير اللغة الاجنبية الثانية الذي أدى الامتحان فيها فى الصفين الأول والثاني.

جدير بالذكر أن الوزارة بدأت إستعدادات الامتحانات للشهادة الثانوية، حيث تبدأ الامتحانات فى الدور الأول إعتبارًا من الاحد الموافق 7 يونيو لعام 2020، أما الدور الثاني إعتبارًا من السبت 15 أغسطس لعام 2020.

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