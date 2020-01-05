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الصحة

أفضل أنظمة غذائية لمرضى القلب والسكرى

الأحد 05/يناير/2020 - 01:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اختار خبراء في التغذية واللياقة البدنية حمية البحر الأبيض المتوسط كأفضل نظام غذائي يمكن اتباعه في العام الجديد.

وللعام الثالث على التوالي، احتل النظام الغذائي الذي يركز على الأطعمة النباتية والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون وزيت الزيتون، والمعروف بدوره انخفاض مخاطر الإصابة بمرض السكري والخرف مكان الصدارة في تقرير "يو إي نيوز آند وورلد ريبورت" السنوي.

كما احتلت حمية البحر المتوسط مرتبة متقدمة في فئة أسهل الحميات التي يمكن اتباعها، وأفضل النظم الغذائية لمرضى السكري والوجبات الغذائية النباتية.

أما حمية الكيتو المثيرة للجدل، والتي تعتمد على التخلص من الكربوهيدرات والإكثار من الدهون، فقد احتلت المرتبة 34 من أصل 35 حمية غذائية.

و نظر التقرير في 35 خطة غذائية في تسع فئات، واختار الأفضل من بينها في عدة فئات، وجاءت النتائج على النحو التالي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

أفضل حمية بشكل عام: حمية البحر المتوسط
تشجع على تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء والسكريات والدهون المشبعة، وزيادة استهلاك الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والمكسرات.

أفضل حمية تجارية لخسارة الوزن: ويت ووتشرز
لا تحسب هذه الحمية عدد السعرات الحرارية، ولكنها تركز على الأطعمة التي يتم تناولها خلال اليوم، حيث تمنح كل وجبة مجموعة من النقاط اعتمادًا على قيمتها الغذائية، ويمكن لمتبعي هذه الحمية أن يأكلوا ما يشاؤون، طالما التزموا بهدفهم اليومي من النقاط، والتي تعتمد على الجنس والعمر والوزن والطول.

أفضل حمية لخسارة الوزن بسرعة: إدارة الموارد الصحية
برنامج إدارة الموارد الصحية عبارة عن خطة منخفضة السعرات الحرارية، ويشجع على تناول الكثير من الفواكه والخضروات، ويوصي بتناول وجبات منخفضة السعرات الحرارية.

أفضل حمية لمرضى السكري: حمية داش
خطة غذائية مدى الحياة مصممة لمنع أو خفض ضغط الدم المرتفع، وتشجع على تقليل كمية الصوديوم، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه والألبان قليلة الدسم، مع كميات معتدلة من الحبوب الكاملة والأسماك والدواجن والمكسرات.

أفضل حمية لصحة القلب: حمية أونرش
صمم أستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا دين أورنيش نظامه الغذائي النباتي، لمساعدة الناس على الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأهداف، من فقدان بضعة أرطال إلى خفض ضغط الدم، ولكن هدفه الأكثر شهرة هو علاج أمراض القلب والوقاية منها.
ويشجع هذا النظام الغذائي على تناول الألياف والكربوهيدرات المعقدة، كما يوصى بممارسة التمرينات الرياضية البدنية، بالإضافة إلى تمارين التأمل واليوغا.

أفضل حمية نباتية: حمية فليكسيتاريان
يشجع هذا النظام الغذائي على أن تكون نباتيًا معظم الوقت، لكن يمكن أن تسمح لنفسك بتناول اللحوم عندما تشعر برغبة في ذلك، ويمكن تناول وجبات طعام صغيرة في اليوم مجموع ما تضمه من السعرات الحرارية حوالي 1500 سعرة.

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