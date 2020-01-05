محمد رجب: سعيد بالمشاركة فى الموسم الشتوى بـ«الأخ الكبير»

عرض أمس السبت أولى حلقات المسلسل الدرامي "الأخ الكبير" الذي يخوض بطولته النجم محمد رجب على قناة "CBC" الفضائية.



وقال محمد رجب، في تصريح لـ"الدستور"، إنه سعيد بعرض المسلسل مطلع العام الجديد 2020 والمنافسة به ضمن أعمال الموسم الشتوي والذي تعتبر التجربة الأولى له في مسيرته الغنية والمشاركة في الأعمال الدرامية المطولة الـ45 حلقة.



وأضاف "رجب"، أنه يواصل حاليًا تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل والتي تستمر لعدة أسابيع بالتزامن مع عرضه على الفضائيات، حيث انتهى الفترة الماضية من تصوير ما يقرب من نصف مشاهده بالعمل بقيادة المخرج إسماعيل فاروق.



وتابع أنه انجذب للشخصية الذي يجسدها خلال المسلسل في اللحظة الأولى من قراءة معالجة المسلسل؛ مما دفعه للتعاقد عليه بشكل فوري، مشيرا إلى أن شركة "سينرجي" دعمت مسلسل "الأخ الكبير" بشكل كبير ووفرت له جميع الإمكانيات التي يحتاجها العمل للخروج بشكل متميز ولائق للجمهور المصري والعربي.



وأشار "رجب" إلى إنه عاد الأيام الماضية من المملكة العربية السعودية بعد انتهاءه من أداء مناسك العمرة واستأنف تصوير مشاهد المسلسل في الديكور الخاص بالعمل بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرا إلى أن الجمهور سيتفاجئ بدوره خلال الأحداث والذي يغير فيه جلده بشكل كبير.



وتدور أحداث مسلسل "الأخ الكبير" في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.



وعلمت "الدستور" من مصدر داخل العمل أن المؤلف أحمد عبد الفتاح أوشك على الانتهاء من كتابة حلقات العمل والذي ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.



ويشارك في بطولة المسلسل بجانب محمد رجب كل من الفنانة أيتن عامر، وعبير صبرى، وهبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد اخر من الفنانين، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة "سينرجى" لتامر مرسي.



وكان محمد رجب قد شارك العام الماضي في المارثون الرمضاني بالمسلسل الدرامي "علامة استفهام" وعرض على قنوات "الحياة، cbc،ON E، Dmc"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.