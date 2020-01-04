أحمد موسى للمصريين: «بتروحوا تركيا ليه؟.. دي بلد غازية» (فيديو)

ناشد أحمد موسى المصريين بمقاطعة المنتجات التركية وعدم الذهاب إلى أنقرة، مستنكرًا اتفاقية مصر للتجارة الحرة مع حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الموجودة حتى الآن.



أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء السبت، أن السوق المصرية مليئة بالمنتجات التركية وعائدها يذهب إلى أردوغان لترجع إلى مصر مرة أخرى على هيئة طلقات رصاص تقتل الشعب المصري.



ووجه الإعلامي رسالة للشعب المصري، منفعلًا: "أنتم رايحين تركيا تعملوا إيه! طائرات رايحة وراجعة مليانة، أنتم رايحين دولة المستعمر أردوغان! تركيا بلد الإرهاب والعدو.. هو في إيه! بتجيبوا بضائع تركية ليه! عايزين تقفلوا مصانع البلد!".



وتابع: "اتفاقية صفر جمارك مع تركيا منذ 2005 وليست اليوم ولا بد من مقاطعة منتجاتهم"، متسائلًا: "لماذا لا يتم مقاطعة المنتجات التركية وقطع الرحلات السياحية"؟، كما شدد أحمد موسى على ضرورة التوقف عن شراء المنتجات التركية، حتى لا ندعم اقتصادهم.



كما توجه بالتحية لحزب المؤتمر لمبادرتهم بمقاطعة المنتجات التركية.