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تسجيل صوتي لخيرت الشاطر يفضح مخطط الإخوان للوصول للحكم

السبت 04/يناير/2020 - 08:50 م
خيرت الشاطر
خيرت الشاطر
سناء إسماعيل
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عرض برنامج "الكبسولة"، في أولى حلقاته تسجيلا صوتيا، لخيرت الشاطر، يكشف فيه عن الوجه الحقيقي لرجل التنظيم الإرهابي.

جاء في التسجيل: "علشان تبقى المعادلة واضحة ومفيش فيها مجال، وده مشروعنا وإحنا شغالين عليه بقالنا سبعين أو ثمانين سنة، والشعب كله دلوقتي محدش هينفع يضحي بالمسألة دي وهيبقى الحكم لينا".

وعلقت الإعلامية أماني الخياط على الفيديو خلال حلقة البرنامج المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قائلة: "خيرت الشاطر، رجل التنظيم القوي الجماعة مش عايزة تطبق الشريعة ولا الدين دي عايزة حاجة واحدة فقط وهي كرسي الحكم".

وأضافت: "خيرت الشاطر كان هو الرئيس الفعلي والمرشد لجماعة الإخوان الإرهابية خلال العام الذي حكم فيه مرسي البلاد، وأنه كان يتلقى الخطابات من الوكالات الأجنبية ويلتقي بالوفود في ظل حكم مرسي".

وأكدت أن الشيخ العدوي كان يخشى على تنظيم الإخوان من طموح خيرت الشاطر، وهذا معناه أنه كان رئيسًا فعليًا ومرشدًا لجماعات الإخوان.

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