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نانسي عجرم تروج لأولى حلقات «ذا فويس كيدز»

السبت 04/يناير/2020 - 02:57 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة من كواليس برنامج "ذا فويس كيدز".

وظهرت نانسي عجرم مُرتدية جاكيت باللون البينك، وتي شيرت باللون الأسود، وبنطلون جينز باللون الأزرق، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، واختارت مكياج هادئ أبرز إطلالتها، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها، معلقة عليها بقولها: "الليلة ذا فويس كيدز".

برنامج "ذا فويس كيذر" للموسم الثالث، يرأس لجنة تحكيمه كلا من عاصي الحلاني، نانسي عجرم، محمد حماقي، ويذاع البرنامج في الساعة 8،30 مساءً على قناة mbc.

يذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن احتفالات ليلة رأس السنة في جزيرة المارية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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