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تقارير ومتابعات

مؤسس «التحول الرقمي»: اطلقنا الحلم تنفيذًا لتوجيهات «السيسي»

السبت 04/يناير/2020 - 01:35 م
جريدة الدستور
سوزان يونس
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"التحول الرقمي".. حلم كان يراود القارة الإفريقية أصبح في طريقه للتنفيذ بعد دعم الرئيس السيسي، خلال منتدى شباب العالم الذي جرت فاعلياته الشهر الماضي، عندما اطلق مبادرة للتحول الرقمي والتميز الحكومي، وعلى الفور استجاب عدد من الشباب إلى مبادرة الرئيس ويجري العمل عليها الآن.


انطلاق منصة إفريقيا الرقمية:
يقول عبد الغفار أحمد، أحد الشباب المشاركين في المبادرة، من نيجيريا، إن منصة إفريقيا الرقمية انطلقت بسواعد عدد من مبرمجي القارة السمراء، تلبية لتوصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإنه أحد أبطالها الذين يسعون إلى تحويل القارة من الاعتماد على الورق إلى التكنولوجيا الحديثة.


حديث السيسي:
ويؤكد عبدالغفار، إن هذه الخطوة جاءت بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجهه في دعم القارة والمساهمة في خلق فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على الجميع وتطبيق الرقمية على أرض الواقع، لافتا إلى أنهم حصلوا على دعم ومساندة من جامعة الوفاق الدولية بغانا وتونس ونيجريا ومدغشقر.


المنصة تنافس العالم:

ومن مصر، قلب القارة السمراء، بدأ الشباب رحلة تنفيذ المنصة الرقمية، في محاولة جادة لاثبات قدرات الشباب الإفريقي على إحداث طفرات كبيرة وحقيقية، يمكن من خلالها أن ننهض بالقارة وبشبابها، وعندها نستطيع حقًا مناسبة أكبر الدول بشركتها العالمية.

جدير بالذكر إنه في ظل توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التحول الرقمى بشكل كامل، استجاب عدد من الشباب إلى المبادرة وجاري العمل على تنفيذها لتشمل إفريقيا بأكملها.

شباب المبادرة:
نحن مجموعة من قيادات شبابية ومبرمجين على مستوى القارة نهدف إلى توعية الشباب عن أهمية التحول الرقمى ومميزاته في المجتمع الأفريقي وأهمية مشاركته في تحويل القارة من ورقية الى رقمية لكي نثبت للعالم أجمع أن الشباب الأفريقي قادر على عمل طفرات حقيقية في نهضة بقارته.

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