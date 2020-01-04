الطائفة الإنجيلية: ترميم 11 كنيسة حرقها «الإخوان الإرهابية»

قال القس أندرية زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الدولة المصرية قامت بدور كبير ومشرف وتاريخي من خلال القوات المسلحة؛ لترميم الكنائس التي حُرقت على يد الجماعة الإرهابية.



وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية، خلال حوار خاص لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم حرق خلال تلك الفترة 14 كنيسة، منهم 11 كنيسة للطائفة الإنجيلية، مؤكدًا أن الدولة جددت جميع الكنائس بكشل كامل وعلى أعلى مستوى.



وأشار إلى أنه تم افتتاح كنيسة الإنجيلية العام الماضي، وتم تجديد مكتبتين أيضًا كان تم حرقهم.